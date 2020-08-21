Вахитовский суд Казани снова эвакуировали из-за сообщения о бомбе

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На электронную почту Вахитовского районного суда Казани вновь пришло письмо о том, что здание заминировано. При этом в сообщении также значилось и то, что бомбы находятся в пяти торговых центрах города.

Подобное с этим судом уже происходило вчера, 20 августа. Взрывчатку так и не нашли. Как и тогда всех людей из здания эвакуировали, на место приехала полиция. Бомбу опять не нашли. Сейчас в здания суда вернулись люди.

Что же касается указанных в письме заминированных торговых центрах, пока официально не сообщается.

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