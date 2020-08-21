21 августа 2020 года в Татарстане подтвердили еще две смерти от коронавируса

У скончавшихся пациентов имелись хронические заболевания. Фото: Александр ГЛУЗ

В эту пятницу. 21 августа, региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о еще двух летальных случаях от инфекции в Татарстане. Количество смертей по причине COVID-19 в республике с начала пандемии достигло 57-ми.

Так, во временный инфекционный госпиталь на базе Буинской ЦРБ был доставлен 72-летний мужчина. У него наблюдались признаки двусторонней пневмонии. Состояние пациента осложнялось из-за обострения хронических заболеваний. В итоге у него был лабораторно подтвержден диагноз – коронавирус. Больной скончался.

Второй смертельный случай произошел в Елабужской ЦРБ, куда был госпитализирован 77-летний житель Мамадышского района. У него врачи выявили внебольничную двухстороннюю пневмонию. Кроме того, у мужчины имелись серьезные хронические заболевания. В итоге, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался. О том, что причиной смерти был именно коронавирус, стало известно в результате аутопсии.

Напомним, за прошедшие сутки в Татарстане также было выявлено 29 новых случаев заражения COVID-19. Всего же с начала пандемии, по данным регионального штаба по борьбе с распространением инфекции, в республике коронавирус был обнаружен у 6 220 человек, из них выздоровели 5 062.