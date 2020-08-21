Цены на авиабилеты до Казани снизились на 25-35%

Такая же ситуация с билетами в Самару, Екатеринбург и Красноярск. Фото: Иван ВИСЛОВ

Стоимость авиабилетов из Москвы в Казань упала на 25-35%. Такая же ситуация с билетами в Самару, Екатеринбург и Красноярск. Причиной этого специалисты называют ухудшение финансового положения населения и, как следствие, плохой спрос на перелеты.

По данным “Ведомостей” больше всего подешевели авиабилеты из столицы России в Уфу (50%), а также Краснодар, Пермь, Сочи и Новосибирск (40%).

Напомним, из Казани теперь можно улететь за границу. Накануне, 20 августа, местный аэропорт включили в список воздушных гаваней, откуда возобновляется международной сообщение с другими странами. Так, рано утром 21 августа из столицы Татарстана вылетел первый самолет в турецкую Анталью.