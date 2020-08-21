У волейболистов казанского “Зенита” и хоккеистов нижнекамского “Нефтехимика” выявили коронавирус

В случаи хоккеистов, правда, это лишь первичные результаты анализов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 21 августа, стало известно, что у двоих игроков казанского волейбольного клуба “Зенит” и двоих игроков нижнекамской хоккейной команды “Нефтехимик” выявили коронавирус. Спортсменов регулярно проверяли на инфекцию и в этот раз тесты оказались положительными. Правда, в случае с хоккеистами - это лишь первичные результаты анализов.

Из-за всего этого пришлось отменить предсезонный турнир по волейболу “Кубок Победы”. Соревнования должны были пройти в Казани с 24 по 26 августа. Такое решение во всероссийской федерации волейбола объяснили желанием исключить риски заболевания игроков и тренеров команд.

"Нефтехимик", в свою очередь, заявил об отмене товарищеского матча с ЦСК ВВС из Самары. Игра должна была состояться 21 августа.