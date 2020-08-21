В Ульяновской области столкнулись грузовик и легковушка: пострадали четыре человека

Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области

20 августа, на 206 километре 250 метре автодороги «Саранск – Сурское - Ульяновск» в Ульяновском районе столкнулись автомобили “ГАЗ 274711” и “ВАЗ 21250”. Авария произошла примерно в 19.00. По предварительной информации, 31-летний водитель грузовика решил повернуть налево на перекрестке, но не уступил дорогу легковушке.

В аварии пострадали четверо: 29-летний водитель “ВАЗа” и трое его пассажиров - мужчины в возрасте 46-ти, 46-ти и 54-ти лет. Сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.