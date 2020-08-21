Житель Чувашии пытался сдать на права со шпионским оборудованием и попался

Суд прекратил в отношении виновных уголовные дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как было доказано в суде, 11 декабря 2019 года в поселке Вурнары 45-летний директор местной автошколы за 30 тысяч рублей продал 27-летнему мужчине шпионское оборудование – миниатюрную видеокамеру с микрофоном в виде пуговицы.

Интересно, что в сделке участвовал другой сотрудник автошколы. 41-летний злоумышленник заранее показал покупателю, как пользоваться этим шпионским оборудованием и договорился о дате, а также месте продажи.

Получив камеру-пуговицу, молодой человек в тот же день попытался использовать ее при сдаче экзамена на водительские права в ГИБДД, но был пойман сотрудниками отдела «К» МВД Чувашии.

- Свою вину мужчины признали. По решению суда за незаконные сбыт и приобретение специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, а также пособничество в его незаконном сбыте фигуранты, в зависимости от роли каждого, должны заплатить штрафы от 15 до 20 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Уголовные дела в отношении виновных, к слову, были прекращены, так как они ранее не были судимы и впервые совершили преступление средней тяжести.