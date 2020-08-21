“Ак Барс” обыграл “Металлург”, одержав вторую победу в Кубке чемпионов 2020

Фото: ak-bars.ru

В четверг, 20 августа, "Ак Барс" сыграл свой второй матч в рамках домашнего Кубка чемпионов 2020. Казанцы встретились с магнитогорским "Металлургом" на льду "Татанефть Арены", и обыграли соперников со счетом 3:1. Шайбы забросили Никита Дыняк, Дмитрий Воронков и Артем Галимов.

Напомним, ранее "Ак Барс" сыграл с питерским СКА. Казанцы одержали победу со счетом 5:2. Тогда голами отличились Артем Галимов, Дмитрий Юдин, Дмитрий Воронков, Александр Бурмистров и Михаил Фисенко.

В субботу, 22 августа, казанские хоккеисты встретятся с уфимским "Салаватом Юлаевым". Матч намечен на 17.00.