Число летальных случаев от коронавируса в Ульяновской области достигло 80

С начала пандемии в регионе выявили 11 215 случаев COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ульяновской области скончались еще четыре человека, которым ранее был диагностирован коронавирус. Так, число летальных случаев в регионе достигло 80. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в Ульяновской области провели более 207 тысяч тестов на коронавирус и обследовали порядка 194 тысяч человек. Это помогло выявить 11 215 случаев заражения. Большинство из них приходится на Ульяновск (5 902) и Димитровград (1 064). Победить инфекцию на данный момент смогли 8 293 человека.