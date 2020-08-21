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Коронавирус Covid-19

Число летальных случаев от коронавируса в Ульяновской области достигло 80

О четырех последних жертвах инфекции стало известно 21 августа 2020 года
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
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С начала пандемии в регионе выявили 11 215 случаев COVID-19.

С начала пандемии в регионе выявили 11 215 случаев COVID-19.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ульяновской области скончались еще четыре человека, которым ранее был диагностирован коронавирус. Так, число летальных случаев в регионе достигло 80. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в Ульяновской области провели более 207 тысяч тестов на коронавирус и обследовали порядка 194 тысяч человек. Это помогло выявить 11 215 случаев заражения. Большинство из них приходится на Ульяновск (5 902) и Димитровград (1 064). Победить инфекцию на данный момент смогли 8 293 человека.