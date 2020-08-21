В Татарстан прибыла вакцина от гриппа: бесплатно прививать начнут с 24 августа

Массово делать прививки населению начнут после того, как в Татарстан прибудет минимум 500 тысяч единиц доз. Фото: Анастасия Осипова

В Татарстан прибыло около 15% от всей необходимой вакцины от гриппа – это первая партия. Как сообщил на пресс-конференции первый замглавы Минздрава республики Альмир Абашев, прививать население начнут уже с 24 августа. Входящие в группу риска жители Татарстана должны, по сути, быть вакцинированы в сентябре - в первой половине октября – это более 2 миллионов человек.

Массово делать прививки населению начнут после того, как в Татарстан прибудет минимум 500 тысяч единиц доз. Так, по словам Абашева, большая часть препаратов ожидается уже к 1 сентября.

Тем не менее, как он заверяет, руководителям предприятий и организаций, где работает более 10 человек, уже сейчас надо договариваться с ближайшим к ним медучреждением о датах вакцинации коллектива от гриппа. Речь идет о приезде на место работы мобильных медбригад, которые сделают прививки бесплатно.

Напомним, что жителей Татарстана будут вакцинировать препаратами с актуальными штаммами – это «Ультрикс» и «Совигрипп». Для массовых прививок решено было, например, вновь создать у входов в станции метро Казани мобильные пункты, также рассматривается вопрос и вакцинации во время выборов президента Татарстана 2020 в сентябре.