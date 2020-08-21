Госпиталь для ветеранов войн в Набережных Челнах возобновит плановый прием

Горожан просят соблюдать масочный режим и меры безопасности, несмотря на стабилизацию ситуации с COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что госпиталь для ветеранов войн в Набережных Челнах готовится возобновить многопрофильный прием пациентов. Несколько месяцев после начала пандемии в нем лечили зараженных коронавирусом. Сейчас последние из таких пациентов ждут выписки, после чего в медучреждении проведут необходимые противоэпидемические мероприятия - дезинфекцию.

- Из ковидных госпиталей у нас останется горбольница №2, Тукаевская ЦРБ, один из корпусов Елабужской ЦРБ и Инфекционная больница, - заметил накануне начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.

Николаев отметил, что на данный момент в Набережных Челнах было госпитализировано 300 человек с заболеваниями органов дыхательной системы. Горожан просят соблюдать масочный режим и меры безопасности, несмотря на стабилизацию ситуации с COVID-19.