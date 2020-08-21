В Чувашии экс-министра и зампредседателя Кабмина республики будут судить за крупную взятку и мошенничество

Владимир Аврелькин сейчас отбывает наказание в колонии общего режима Фото: Из материалов пресс-службы

В ближайшее время экс-зам председателя Кабмина Чувашии, министр экономического развития, промышленности и торговли республики 42-летний Владимир Аврелькин вновь окажется на скамье подсудимых. Сейчас от отбывает 4,5 года лишеня свободы в колонии общего режима, куда попал по приговору суда - чиновника признали виновным за злоупотребления должностными полномочиями. Расследование новых уголовных дел по статьям "Получение взятки в особо крупном размере" и "Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном размере" завершено, и они переданы в суд.

На этот раз Аврелькину вменяют причастность к преступлениям 2017 и 2018 годов, когда он, по версии следствия, получил 2 миллиона рублей от руководителя одной из строительных фирм. Эти деньги ему выплатили за оказание содействия в получении субсидии от государства. Еще 1 миллион рублей за общее покровительство ему передали в 2018 году за благоприятного отношения к бизнесу взяткодателя. По версии следствия, министр мзду принял, хоть и знал, что не намерен вовсе совершать в пользу взяткодателя каких-либо действий.

- Ранее по ходатайству следователя судом наложен арест на многочисленное движимое и недвижимое имущество, зарегистрированное как на него самого, так и на подконтрольных ему юридических, а также подставных физических лиц, - сообщили в СУ СКР Чувашии.