В Набережных Челнах в страшной аварии погиб мужчина

С места происшествия. "Генезис" после аварии

Страшная авария произошла 20 августа в 14.30 на проспекте Машиностроителей в Набережных Челнах. По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля "Генезис" решил развернуться на перекрестке, но не уступил дорогу встречному автомобилю "Мерседес Бенц". В результате аварии обе иномарки получили сильные повреждения, вылетели в кювет.

"Мерседес" после аварии

От полученных травм на месте столкновения скончался водитель "Генезиса". В больницу с травмами различной степени тяжести доставлен 27-летний водитель "Мерседеса", сообщили в МВД Татарстана.