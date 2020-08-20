В августе в Казани перекроют движение еще на трех участках

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В столице Татарстана из-за прокладки тепловых сетей перероют движение транспорта по ряду участков.

Так, с 22 по 23 августа нельзя будет проехать по улице Айвозовского в районе перекрестка с улицей Бутлерова. Также на этот период частичное ограничение движения вводится и на улице Бутлерова – в зоне перекрестка с улицей Айвозовского.

А с 29 по 30 августа по этой же причине решили полностью перекрыть улицу Толстого в районе дома №45 по улице Бутлерова и частично по ней самой - возле перекрестка с улицей Толстого.

Кроме того, согласно распоряжению Исполкома Казани, с 29 августа до 1 ноября частично будет перекрыт проход по тротуару на улице Чистопольская - в районе дома №86/10 в сторону дома №70 на улице Сибгата Хакима.