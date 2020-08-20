Жителя Чебоксар задержали по подозрению в убийстве собственной матери

Мужчина задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чебоксарах в одной из квартир было обнаружено тело 68-летней женщины. Обстоятельства говорили о том, что смерть ее не была естественной. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Правоохранители вскоре установили и подозреваемого в его совершении – 35-летнего сына погибшей. На следующий день его пьяным задержали в одном из районов Чебоксар.

- Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Так, следователями было установлено, что в день убийства задержанный по пьяни начал просить у матери денег на выпивку, но та отказала сыну. Из-за этого между ними и произошла ссора. В ходе которой мужчина жестоко избил родительницу. Женщина от полученных травм довольно быстро скончалась на месте происшествия. Ее же сын поспешил сбежать.