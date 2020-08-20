В Казани началось голосование на выбор места для стелы «Город трудовой доблести»

Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

Как и обещали на днях в мэрии Казани, для горожан стартовало голосование по выбору места для расположения будущей стелы «Город трудовой доблести». Напомним, в начале июля 2020 года президент России Владимир Путин одобрил для присвоения этого почетного звания кандидатуру Казани.

Для того, чтобы увековечить трудовой подвиг жителей столицы Татарстана во время Великой Отечественной войны, было решено установить в городе памятную стелу. Так, на выбор казанцам предложено три места, где она будет расположена.

Речь идет о въездах в город со стороны аэропорта, со стороны поселка Залесный на трассе М-7, а также со стороны транспортной развязки на Мамадышском тракте. При этом горожане могут предложить и свои варианты.

Фото: kzn.ru

Фото: kzn.ru