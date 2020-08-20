Тимур Бекмамбетов снялся в видеоприглашении казанцев на праздник национального костюма

Тимур Бекмамбетов с женой Наталией Фишман-Бекмамбетовой. Фото: @bekmambetovtimur

Режиссер Тимур Бекмамбетов принял участие в видеоприглашении жителей Казани на праздник национального костюма, организованный в честь 100-летия ТАССР. Мероприятие пройдет на обновленной набережной озера Кабан в День Татарстана - 30 августа. Его на своей странице в социальной сети анонсировал президент республики Рустам Минниханов.

На кадрах Бекмамбетов сначала прогуливается со своей женой - помощником главы Татарстана Наталией Фишман-Бекмамбетовой, а после обращается с горожанам.

- Существуют отличные традиции устраивать праздник национального костюма, - замечает режиссер. - Ждем вас 30 августа на городском променаде.

Гулянья закончатся праздничным концертом.