В Татарстане во время пожара в доме мужчина получил ожоги 98% тела

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожар частном доме, где проживали две семьи, на улице Шеронова в Болгар начался 19 августа в 20.22. К приезду сотрудников МЧС из окон одной из квартир валили клубы дыма, была угроза распространения огня на чердачное помещение и другую квартиру.

Во время осмотра жилья, где началось возгорание, на кухонном диване обнаружили следы сквозного прогара. По опыту специалистов стало понятно, что именно там находился очаг пожара. На полу валялись окурки от сигарет.

Во время разведки пожарные обнаружили на полу 30-летнего мужчину. Он был без сознания. При помощи маски спасаемого пострадавшего вынесли и передали медикам. Мужчину госпитализировали с термическими ожогами 3-4 степени тела (98%). Его состояние оценивается как тяжелое. Соседи охарактеризовали его как одинокого и часто пьющего мужчину.

- В результате пожара повреждена кухня и чердачное помещение квартиры. Другая квартира не пострадала, - сообщили в МЧС Татарстана. - Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Предварительная причина произошедшего - неосторожность при курении.