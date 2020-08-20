Казанский "Ак Барс" обыграл питерский СКА в Кубке чемпионов 2020

Фото: пресс-служба хоккейного клуба "Ак Барс"

В Казани стартовал Кубок чемпионов. “Ак Барс” сыграл с питерским СКА в "Татнефть Арене". Казанцы одержали победу со счетом 5:2. Шайбы в ворота соперника забили Артем Галимов, Дмитрий Юдин, Дмитрий Воронков, Александр Бурмистров и Михаил Фисенко.

Сегодня, 20 августа, "Ак Барс" сыграет с магнитогорским "Металлургом". Игра должна начаться в 19.00. В субботу, 22 августа, казанцев ждет встреча с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Кубок Чемпионов 2020 будет проходить в столице Татарстана вплоть до 23 августа.