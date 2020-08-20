В Марий Эл женщина пошла за грибами и пропала

Женщину разыскали через несколько часов Фото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ

56-летняя жительница Мари-Турекского района республики ушла в лес за грибами, и пропала. В марийскую тайгу она зашла в районе деревни Пиштанка, и к назначенному времени не вернулась. Ее знакомые сразу сообщили о пропаже по телефону "112".

На место поисковых работ выдвинулась оперативная группа спасателей Сернурского аварийно-спасательного формирования, сообщили в Марийской аварийно-спасательной службе. На месте сбора возле леса они встретились с сотрудниками полиции, определили район поиска, приступили к розыскам. Спустя несколько часов женщину нашли и передали родственникам.

- В поисковых мероприятиях приняли участие восемь сотрудников полиции, кинолог с собакой, два охотоведа и два родственника заблудившейся, - сообщили в Марийской аварийно-спасательной службе.