В 2019 году большинство жителей Чувашии умерли из-за болезней системы кровообращения

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Стало известно, что в 2019 году самой распространенной причиной смерти жителей Чувашии были болезни системы кровообращения. На них приходится около 40% летальных случаев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Вместе с тем, каждая 10 смерть в регионе приходилась на внешние факторы, среди которых ДТП и отравления. Причиной каждой восьмой смерти были онкологические заболевания. На болезни органов пищеварения в минувшем году пришлось 6,5% от общего числа летальных случаев, на болезни органов дыхания - 5,3%.

В ведомстве также заметили, что в 2019 году в Чувашии снизилось число умерших в возрасте до 60 лет. Так средняя продолжительность жизни в республике превысила 73 года.