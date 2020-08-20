В Чувашии пьяный полицейский устроил ДТП с пострадавшим

Фото: ГИБДД Чувашии

Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 августа в 1.00 на улице 40-лет Победы в Алатыре. Там по касательной иномарка "Мазда-6" столкнулась с внедорожником "Шевроле-Нива". В результате аварии пострадал 21-летний пассажир последнего, он госпитализирован с травмой ноги.

Фото: ГИБДД Чувашии

Выяснилось, что водитель "Мазды" - сотрудник местного отдела полиции. За руль он сел пьяным, это подтвердило проведенное медицинское освидетельствование.

- Проводится служебная проверка по данному факту, по ее результатам виновный в аварии будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в МВД Чувашии.