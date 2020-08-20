В Казани из-за сообщения о бомбе эвакуировали еще один суд

Здание суда осматривают с помощью специально обученной собаки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот четверг, 20 августа, в Казани из-за сообщения о заложенной бомбе эвакуировали еще один суд - Советский районный суд. До этого аналогичная ситуация наблюдалась в храме Фемиды в Вахитовском районе. Там, по предварительным данным, информация о минировании здания не подтвердилась.

Как и в первом случае о наличии бомбы в здании Советского районного суда Казани сообщение пришло в электронном письме. К этой информации сотрудники правоохранительных органов и самого суда отнеслись серьезно и эвакуировали людей из обоих зданий (уголовной и административный суд находятся в разных домах - Ред.).

Территория оцеплена, и в суде служебная собака ведет поиск заложенной взрывчатки.

Если подтвердится предположение, что данное сообщение - чья-то злая шутка, то ее автору грозит уголовная ответственность по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.