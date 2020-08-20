В Казани стали известны адреса домов, которые снесут ради строительства дороги-дублера Горьковского шоссе

В течение следующих 10 дней владельцы участков получат уведомления о выкупе их недвижимости. Фото: Иван ВИСЛОВ

Стало известно, что строительство дороги-дублера Горьковского шоссе в Кировском районе Казани потребует сноса 28 объектов недвижимости. Их адреса в четверг, 20 августа, появились в электронном сборнике документов Исполкома города.

Так, изъяты будут дома №5 и 18 в садовом товариществе (СТ) “Пролетарий”, дома №№ 64 и 71 в СТ “Сантехприбор”, дом №1 в СТ “Железнодорожник”, дома №№124, 125, 364, 376, 397, 400, 402, 419, 425, 426 и 444 в СТ КГУ НПП имени Ленина “Лагерная”, дом №32 в СТ “Сад №2 химзавода имени Ленина”, дома №№6, 6а, 7 и 55а в СТ “Сад №2 КВЗ”, дома №№3, 6, 7, 14 и 196 в СТ “Волга в/ч 63778”. Снесены также будут объекты, построенные на этих территориях.

В течение следующих 10 дней владельцы участков получат уведомления о выкупе их недвижимости.

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