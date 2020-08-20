В Набережных Челнах троих мужчин подозревают в избиении и изнасиловании

В скором времени решится вопрос об избрании для подозреваемых меры пресечения. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жительница поселка ГЭС Набережных Челнов обратилась в полицию и к медикам после того, как, по ее словам, поздним вечером на нее напали, избили и изнасиловали трое мужчин.

Согласно заявлению горожанки, это произошло возле одного из многоэтажных домов по Казанскому проспекту. Женщина описала своих обидчиков, и вскоре их задержали. Так, в полицию были доставлены два гостя из стран Ближнего Зарубежья и один местный житель. В ближайшее время суд по ходатайству следствия изберет для них меру пресечения, сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.