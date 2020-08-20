На 20 августа 2020 года в Ульяновской области скончались еще трое зараженных коронавирусом

Под медицинским наблюдением в области сейчас находятся 2 932 человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ульяновской области зафиксировали еще три смерти зараженных коронавирусом. Число летальных случаев инфекции в регионе достигло 76. Об этом в четверг, 20 августа, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в области провели около 205,2 тысяч тестов на коронавирус, обследовали более 191,2 тысячи человек. Это помогло выявить 11 124 случая инфекции. Большинство из них приходится на Ульяновск (5 835) и Димитровград (1 049). На данный момент 8 055 зараженных выздоровели.

По информации облаастного Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находятся 2 932 человека.