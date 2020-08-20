Рустам Минниханов прокатился на велосипеде по набережной Казанки

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Вечером в среду, 19 августа, президент Татарстана Рустам Минниханов совершил велопрогулку по набережной реки Казанка по маршруту Кировская дамба - мост Миллениум - ГИМС. Параллельно глава республики ознакомился с планами развития этой территории.

Проект благоустройства набережной предполагает развитие экосистемы прибрежных парков и пешеходных зон, приведение в порядок пляжной зону на правом берегу реки, создание необходимых сервисов для отдыхающий и организацию удобной пешеходной связи. Кроме того, на может быть преобразована территория у Центра семьи "Казан".