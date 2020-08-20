Пенсионерка во время пожара в Татарстане спасла мужчину, ее саму с матерью выводили пожарные

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в многоквартирном доме в два этажа в селе Большое Афанасово в Нижнекамском районе республики начался сегодня, 20 августа, в 2.07. О возгорании сообщили соседи, они и встретили пожарных, которые примчались на место происшествия.

Очевидцы рассказали, что одна из соседок сначала вывела из горящей квартиры 52-летнего мужчину, а затем вернулась. В заполненном черном дымом помещении оставалась ее больная мать - женщина не вставала с постели. Обеих пострадавших выводили пожарные при помощи масок спасаемых.

Всех трех спасенных передали медикам - у них было отравление продуктами горения.

Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра, сообщили в МЧС Татарстана. Предположительно, огонь разгорелся из-за неосторожного обращения с ним.