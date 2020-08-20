В Казани задержан подозреваемый в убийстве 60-летнего охранника

Задержан подозреваемый в расправе над пенсионером Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В столице Татарстана в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в жестокой расправе над 60-летним охранником офисного центра. Тело мужчины обнаружили рано утром в среду, 18 августа, на улице Яхина в Вахитовском районе столицы республики. Предположительно, с охранником расправились при помощи дубинки.

На поиски злоумышленника были направлены все силы столичных правоохранителей. И вскоре злоумышленника установили и задержали. Подозреваемым оказался 37-летний местный житель, ранее судимый за совершение кражи.

-- Свою вину задержанный признал полностью. Установлено, что причиной совершения преступления стал внезапно возникший конфликт между мужчинами, - сообщили в МВД Татарстана.