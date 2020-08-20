В Татарстане пожарный извещатель спас жильцов многоквартирного дома

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в квартире двухэтажного панельного дома в поселке Куркачи Высокогорского района республики начался в 17.24 в среду, 19 августа. Сигнал пожарного извещателя, установленного в квартире на первом этаже, известил о начале возгорания всех жильцов в доме, и это позволило беспрепятственно покинуть опасное помещение семерым жителям второго подъезда, где начался пожар.

С огнем быстро справились, загорелись мебель и вещи в квартире, где проживает многодетная семья. Но трех детей в квартире не было - их изъяли еще 28 июня органы опеки, поскольку они находились в опасности, семья признана неблагополучной.

- Причиной пожара стал поджог, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь пожара - пять квадратных метров. Пострадавших нет.