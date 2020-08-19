В Казани на мосту через Монастырскую протоку проложили трамвайные линии

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В столице Татарстана продолжается строительство Большого Казанского кольца (БКК). Так, в рамках реализации 2 этапа масштабного транспортного проекта на мосту через Монастырскую протоку был уложен защитный слой бетона на пролете под трамвайное движение и рельсо-шпальная решетка. Сейчас там идет монтаж опор контактной сети трамвая.

Отметим что 2 этап возведения БКК включает в себя работы на участке от улицы Борисковская до улицы Техническая протяженностью 1,2 километра. Они начались в марте 2020 года и идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».