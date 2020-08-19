В Татарстане появится халяльный ТЦ, аэрогородок и автоматизация кладбищ

В будущем ТЦ предполагается также организация халяль-шопинга и халяль-фитнеса. Фото: pixabay.com

19 августа на заседании инвестиционного совета Татарстана было одобрено семь новых проектов. Так, в 2021 году в промпарке «Зеленодольск» заработает производство готовых продуктов питания в индивидуальной и групповой упаковке. По предварительным планам, речь идет об объеме в 3,6 тысяч тонн еды в год.

Второй одобренный проект – это создание торгового центра халяль. Причем речь идет не только о еде, приготовленной по мусульманским канонам, а также о шопинге и фитнесе.

Третий проект предполагает выпуск на территории Татарстана холодильных шкафов и витрин для супермаркетов. В планах производить до 30 тысяч изделий в год.

Одобрили на заседании и создание в Рыбно-Слободском районе аэрогородка «Масловка». Это создание инфраструктуры аэродрома, аэроклуба, сооружений для гидросамолетов и яхтклуба. В будущем там можно проводить летнюю практику для татарстанских школьников.

Еще одна компания займется строительством завода по фракционированию плазмы крови с мощностью 500 тонн в год. Это подразумевает производство препаратов: альбумин, иммуноглобулин, факторы VIII и IX, поддерживающие свертываемость крови.

Одобрили и проект по автоматизации кладбищ Татарстана, а также улучшению качества ритуальных и пост-ритуальных услуг.

Седьмым проектом, который также претворят в жизнь, стал план по развитию второй очереди промпарка «Нижнекамск». Там хотят разместить около 20 резидентов и создать до 1,6 тысяч новых рабочих мест.