В первой половине 2020 года экономика Татарстана привлекла 114 миллиардов рублей частных инвестиций

Также республика привлекла 12 миллиардов рублей из других регионов России. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 19 августа, на заседании с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина сообщила об объемах частных вливаний в местную экономику.

Так, по ее данным, в первую половину 2020 года Татарстан получил 114 миллиардов рублей инвестиций от республиканских предприятий. Также республика привлекла 12 миллиардов рублей из других регионов России. По словам Минуллиной, это сопоставимо с показателями 2019 года.

- Республика должна продолжить свое развитие, - подчеркнул Рустам Минниханов и отметил, что несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, привлечение в Татарстан инвестиций и работа над новыми проектами является одним из важнейших приоритетов.