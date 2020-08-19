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Экономика

В первой половине 2020 года экономика Татарстана привлекла 114 миллиардов рублей частных инвестиций

При этом речь идет о вливаниях именно от республиканских предприятий
Олег ЛуговойОлег ЛуговойОлегЛуговой
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Также республика привлекла 12 миллиардов рублей из других регионов России.

Также республика привлекла 12 миллиардов рублей из других регионов России.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 19 августа, на заседании с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина сообщила об объемах частных вливаний в местную экономику.

Так, по ее данным, в первую половину 2020 года Татарстан получил 114 миллиардов рублей инвестиций от республиканских предприятий. Также республика привлекла 12 миллиардов рублей из других регионов России. По словам Минуллиной, это сопоставимо с показателями 2019 года.

- Республика должна продолжить свое развитие, - подчеркнул Рустам Минниханов и отметил, что несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, привлечение в Татарстан инвестиций и работа над новыми проектами является одним из важнейших приоритетов.

Экономика Татарстана