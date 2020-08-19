В 2021 году Казань может принять Чемпионат Европы по сумо

Фото: АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"

Казань может получить право проведения Чемпионата Европы по сумо в 2021 году. Федерация этого вида борьбы в России высоко оценила спортивную инфраструктуру Татарстана в общем и его столицы в частности, а также опыт региона в проведении подобных мероприятий.

- Предлагается провести в марте чемпионат России, а уже в апреле (с 15 по 19 число - Ред.) чемпионат и первенство Европы в многофункциональном спортивном зале Дворца единоборств «Ак Барс». Дворец единоборств оснащен всем необходимым для проведения крупных международных соревнований по единоборствам. В турнире планируется участие 500 спортсменов, - замечают в пресс-службе Минспорта Татарстана.

Отметим, что последние два года сборная команда России по сумо становится победителем в командном зачёте на чемпионатах мира и Европы.