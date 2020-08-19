В Казани около офисного центра нашли тело охранника с проломленной головой

По данному факту в следственном комитете возбудили уголовное дело. Фото: Иван ПЕТРОВ

В Казани на улице Рустема Яхина сотрудник охранного агентства, пришедший сегодня, 19 августа, на смену в офисный центр обнаружил своего 60-летнего напарника лежащим перед зданием. Мужчина погиб, у него была проломлена голова.

Во время осмотра места происшествия была изъята телескопическая дубинка и наушники, сообщили собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах.

- По предварительным данным мужчина работал охранником в ближайшем офисном центре. Его тело обнаружил пришедший на работу напарник, - тем временем сообщили в следственном комитете Татарстана.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», идет поиск подозреваемого.