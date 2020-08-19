Среднемесячная зарплата в Чувашии снизилась до 31,8 тысяч рублей

Однако по сравнению с июнем 2019 года, в текущем году средняя зарплата в республике выросла. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чувашии зафиксировали снижения среднемесячной зарплаты. Так, в июне 2020 года жители республики получили порядка 31,8 тысяч рублей, тогда как в мае эта цифра была больше на 0,4% (172,2 рубля). Об этом сообщает Чувашстат.

Однако по сравнению с июнем 2019 года, в текущем году средняя зарплата в республике выросла на 0,2%. В общем же по итогам первой половины 2020 года местные жители в среднем зарабатывали 30,5 тысяч рублей, что на 5,8% больше, чем годом ранее.

Заметим, что реальная зарплата (та, что рассчитана с учетом индекса потребительских цен - Ред.) в июне 2020 года снизилась на 0,7% по сравнению с маем и на 2,5% по сравнению с июнем 2019.