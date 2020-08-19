Фото: портал правительства Тульской области

Стало известно, что заслуженный врач Чувашии Дмитрий Марков станет вице-премьером Тульской области. На новой должности он будет курировать сферу здравоохранения, работу по обеспечению деятельности мировых судей и организации деятельности органов ЗАГС, а также обеспечивать взаимодействие с территориальными управлениями Росздравнадзора, Роспотребнадзора, фондами социального страхования и обязательного медицинского страхования, главным бюро медико-социальной экспертизы.

В пресс-службе правительства региона заметили, что назначение Маркова должно состояться в ближайшее время.

Ранее Дмитрий Марков был министром здравоохранения Московской области, а сейчас является управляющим Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования.

Заметим, с 2003 по 2012 годы Марков был начальником управления здравоохранения и социальной политики администрации Чебоксар. Параллельно с этим он руководил лечебным факультетом Чувашского государственного университета имени Ульянова. Дмитрий Марков имеет звание заслуженный врач Чувашии.