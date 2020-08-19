Кубок чемпионов в Казани стартовал со встречи “Салават Юлаева” и “Металлурга”

Турнир будет проходить в столице Татарстана вплоть до 23 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 19 августа, в Казани стартовал предсезонный хоккейный турнир Кубок Чемпионов. Его открыла игра уфимского "Салавата Юлаева" с магнитогорским "Металлургом".

К слову, в турнире примут участие и другие обладатели Кубка Гагарина прошлых лет. Среди них также казанский "Ак Барс" и петербургский СКА. Команды проведут по три матча с каждым из соперников. После чего, две из них встретятся в финале, а остальная пара клубов - поборются за третье место.

Кубок Чемпионов будет проходить в столице Татарстана вплоть до 23 августа 2020 года.