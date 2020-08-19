В Татарстане мужчину будут судить за изнасилование школьницы

Стоит отметить, что мужчина в 2019 году был осужден за развратные действия. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Набережных Челнах завершено расследование уголовного дела 39-летнего горожанина. Вскоре он должен предстать перед судом. Мужчину обвиняют в изнасиловании школьницы, секс-насилии над ней и развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

Так, по версии следствия, фигурант этого дела 5 августа 2018 года познакомился в соцсети с 14-летней девочкой. Он смог заманить школьницу к себе в квартиру, где изнасиловал ее и надругался. А чтобы подросток никому об этом не рассказал, мужчина пригрозил расправой и распространением порочащего видео в интернете.

Мало того, правоохранители установили, что обвиняемый с апреля 2018 по январь 2019 годов вел в соцсетях переписку еще с пятью девочками, в ходе которой просил их прислать ему интимные фото.

- Свою вину мужчина признал лишь частично. Сейчас он находится под стражей. В ближайшее время материалы его уголовного дела направят на рассмотрение в местный суд, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Есть все основания полагать, что если вину мужчины докажут, то его ждет довольно суровый приговор. Дело в том, что в октябре 2019 года в татарстанском Мензелинске суд приговорил его за развратные действия к двум годам ограничения свободы.