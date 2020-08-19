В Набережных Челнах мужчина попытался вытащить из колодца щенка и застрял

Фото: МЧС Татарстана

В службу "112" во вторник, 18 августа, в 23.10 позвонили жители Набережных Челнов и сообщили, что требуется помощь их приятелю. Тот провалился в сухой колодец глубиной четыре метра, и не может выбраться назад.

К месту происшествия - в поселок Сидоровка, отправились специалисты ЗПСО№6 Поисково-спасательной службы Татарстана. Там они обнаружили самого 33-летнего пострадавшего и его "группу поддержки". Все трое были пьяны. В колодце рядом с провалившимся находился щенок.

По предварительным данным, мужчины выпивали неподалеку от колодца, в котором не было воды, и услышали скулеж. Попытались самостоятельно достать животное, но не сумели. Приятеля, который к тому времени уже спустился в колодец, они все же вытащили, но щенка так спасти и не смогли.

- Спасатели ЗПСО№6 извлекли из колодца щенка, - сообщили в МЧС Татарстана.