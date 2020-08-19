В Казани начали ремонт улиц 2-я Старо-Аракчинская и Приволжская

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В столице Татарстана приступили к ремонту улиц 2-я Старо-Аракчинская и Приволжская. Работы там пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, на отрезке от Аракчинского шоссе до переулка Железнодорожный длиною 1,9 километра и на площади 14 445 квадратных метров запланировано уложить высокоплотную асфальтобетонную смесь ЩМА-20. Отмечается, что ширина проезжей части этих улиц составляет 7 метров, они имеют две полосы движения.

- Улицы 2-я Старо-Аракчинская и Приволжская находятся в Кировском районе Казани и являются центральными в жилых массивах Старое Аракчино и Новое Аракчино, - уточняют в Минтрансе Татарстана.

Также в ведомстве напоминают, что в рамках нацпроекта в Казанской агломерации отремонтируют 28 дорожных участков длинной в 91,7 километра. Это должно обеспечит достижение 84% нормативного состояния дорог.