В Казани на набережной озера Кабан заработала лазерная инсталляция

Фото: @kabanlake

В Казани в вечернее время – с 21.30 до 00.00, на набережной озера Кабан работает лазерная инсталляция. Так, если спуститься к воде за театром Камала и идти вдоль серой стены, то в указанное время можно будет увидеть ка на бетонной стене проявляются то очертания монет Казанского ханства, чешую Зиланта, охраняющего сокровища озера. Здесь главное - это подойти поближе к стене с инсталляцией.

Данная площадка экспериментальна и проработает до 25 августа 2020 года, сообщается на официальной странице набережной озера Кабан в соцсети.