В Татарстане семья из четырех человек отравилась грибами, погиб ребенок

Во время сбора грибов Фото: Из материалов пресс-службы

В одной из больниц столицы Татарстана находится семья из четырех человек, среди которых двое детей, получивших отравление грибами. К сожалению, один из несовершеннолетних членов семьи погиб - усилия врачей оказались тщетными, ребенок скончался.

Выяснилось, что семья поела жаренной картошки с грибами, которые собирали в лесу накануне. Взрослые не опознали ядовитый гриб, который и стал причиной отравления всей семьи.

Специалисты предупреждают любителей "грибной охоты", что употреблять в пищу незнакомые грибы и те, в которых сомневаешься, опасно.