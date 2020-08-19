В Татарстане водитель легковушки погиб, врезавшись в грузовик

С места происшествия Фото: МВД по РТ

Смертельная авария с участием отечественной легковушки и грузовика МАЗ произошла поздно вечером, в 21.57, в понедельник, 17 августа, на 89 километре региональной трассы "Набережные Челны-Заинск-Альметьевск". По предварительным данным, 21-летний водитель "Лады" на высокой скорости врезался во встречный грузовик МАЗ.

Сила удара была такова, что водитель легковушки погиб на месте. Водитель МАЗа не пострадал.

Во время разбора аварии выяснилось, что во время столкновения водитель легковушки не был пристегнут ремнем безопасности.