В Казани перекрыли автомобильное движение на 6 улицах

Во всех случаях ограничения связаны с работами на коммунальных сетях. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Так, до 14 сентября в столице Татарстана из-за перекладки тепловых сетей ограничено движение транспорта на участке улицы Айвазовского - возле здания №44 по улице Бутлерова (полное закрытие проезжей части, полное закрытие тротуара с установкой пешеходного моста), а также около дома №55 по улице Волкова (полное закрытие проезжей части).

В свою очередь до 15 сентября в городе нельзя будет проехать и по улице Суконная, а именно по участке около дома №64 на улице Петербургская. Здесь введение ограничения для автомобилистов связано с работами по устройству систем водоснабжения и водоотведения.

Также из-за работ по устройству кабельной линии для жилкомплекса до 13 сентября запрещен проезд по улицам Краснококшайская, Алафузова и Слободская.

Речь идет об участках:

- около дома №69/12 по улице Краснококшайская (полностью закрыт тротуар и частично закрыта проезжая часть. Со стороны улицы Алафузова частично закрыт тротуар);

- возле дома №10/12 на улице Алафузова (частично закрыты тротуар и проезжая часть);

- в районе дома №6 по улице Слободская (частично закрыта проезжая часть).

Кроме того, в Казани до 19 октября 2020 года ограничили движение машин и людей по улице Фучика на участке в районе дома №82, а также тротуара у дома №113.

Там введенное ограничение связано с проведением работ на инженерных сетях.