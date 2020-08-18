В Казани в августе на маршрут №5 выйдут 18 новых трамваев с видеокамерами

Фото: metshin.ru

Парк трамваев в Казани пополнился 18 новыми вагонами - 15 односекционными и 3 трехсекционными. К концу августа они должны выйти на маршрут №5 и №5а «ЖД вокзал – микрорайон «Солнечный город»».

Данные трамваи оснащены не только современной системой управления, но и камерами видеонаблюдения как снаружи, так и внутри, а также видеорегистратором. Кроме того, новые вагоны имеют низкопольную конструкцию и оборудованы выдвижными аппарелями для маломобильных пассажиров, а также места для инвалидных колясок.

Фото: metshin.ru

Для удобства салоны трамваев нового поколения имеют и USB-розетки для зарядки мобильных телефонов. Вместимость вагонов составляет 170 человек.