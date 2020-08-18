В 2019 году доходы главы Марий Эл выросли в 9 раз

Как передает Telegram-канал «Итиль», доходы главы Марий Эл выросли в 9 раз.

Александр Евстифеев задекларировал 40,2 млн рублей за 2019 год, годом ранее его доход составил 4,4 млн рублей.

Оказалось, дело вот в чем: Евстифеев продал квартиру площадью 132,4 кв.м и 2 машиноместа (доход составил 33 700 000 рублей).

Сейчас в его собственности находятся земельный участок площадью 2,3 тыс. кв. метров, жилой дом (347,7 кв.м), а также гараж площадью 65,4 кв.м и баня (77,9 кв.м.). Он владеет легковым автомобилем Mercedes S500 и мотовездеходом Honda TRX400FA.

Супруга Евстифеева в 2019 году задекларировала более 5 млн рублей дохода. В ее владении — 2 участка площадью 83,3 тыс. кв.м и 32,6 тыс. кв.м, а также квартира площадью 229,7 кв.м и бокс площадью 16,7 кв.м.