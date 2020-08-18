В Чувашии только после вмешательства прокуратуры ребенку-инвалиду купили спецкресло

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В Чувашии многодетная мать была вынуждена обратиться в прокуратуру с жалобой на органы социального страхования. Она растит восьмилетнего сына, который является инвалидом детства и ему положена для реабилитации кресло-коляска. Но ее несколько заявлений остались без удовлетворения - коляску так и не выдали.

После проведенных проверок сотрудники прокуратуры установили виновных в нарушении законодательства о социальной защите детей-инвалидов.

- Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — сообщили в прокуратуре Чувашии.

Лишь после внесенного в адрес руководителя регионального отделения Фонда социального страхования представления об устранении нарушений, ведомство приобрело необходимую коляску и передало ее семье.