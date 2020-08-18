"Если что нужно - я всегда": олимпийский чемпион Алексей Немов случайно встретился с Рустамом Миннихановым

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Во вторник, 18 августа, президент Татарстана Рустам Минниханов приехал в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках Дней республики. Прогуливаясь по Красной площади, он встретил четырехкратного олимпийского чемпиона, гимнаста Алексея Немова.

Минниханов заметил, что спортсмен находится в хорошей физической форме. Тот же, в свою очередь, пошутил, что таким образом готовится к 100-летию ТАССР. После они обнялись и попрощались. Глава Татарстана отметил, что был рад видеть Немова.

- Если что нужно - я всегда, - ответил гимнаст.

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