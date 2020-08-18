Самым богатым депутатом от Татарстана в Госдуме стала Альфия Когогина

Ее муж Сергей Когогин, который среди прочего является депутатом Госсовета Татарстана, в минувшем году заработал немногим меньше - 76,5 миллионов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Депутаты Госдумы обнародовали свои доходы за 2019 год. Среди представителей от Татарстана больше всего заработала Альфия Когогина - зампредседателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, и жена директора ПАО “КАМАЗ” Сергея Когогина. Ее доход составил 77,6 миллиона рублей.

Отметим, что Сергей Когогин, который среди прочего является депутатом Госсовета Татарстана, в минувшем году заработал немногим меньше супруги - 76,5 миллиона рублей. Семья имеет несколько земельных участков, четыре квартиры и три автомобиля - Mercedes-Benz, BMW M6 и Land Rover Defender.