В Казани джип сбил 7-летнюю девочку, переходившую дорогу на "красный"

Ребенок получила травму руки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 августа, в 22.10 на улице Четаева в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана.

Все произошло, когда 7-летняя девочка решила перейти дорогу напротив дома №35, но на светофоре в этот момент для нее горел "красный". Несмотря на это, ребенок шагнул на дорогу. В следующий момент девочку сбил джип "SUV VORTEX".

В результате наезда она получила перелом руки и была госпитализирована, сообщили в Госавтоинспекции Казани. Сейчас правоохранительные органы выясняют, почему ребенок оказался поздно вечером на улице один без сопровождения взрослых.